Básquet: Tomás de Rocamora sufrió, pero derrotó a Pergamino

Tomás de Rocamora sufrió, pero derrotó a Pergamino Básquet en su estreno como local en la Liga Argentina de Básquet.

Tomás de Rocamora superó por 77 a 75 a Pergamino Básquet en su primer encuentro como local dentro de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. El próximo lunes volverá a jugar ante su gente, será cuando reciba a River Plate.

Valentino Occhi fue la figura del juego con 20 puntos, nueve rebotes y dos asistencias. Diotto y Latorre sumaron 12 puntos cada uno mientras que Franco Maeso terminó con 10. En la visita, el mejor fue Adriano Maretto con 13 unidades.

Las acciones en el Paccagnella

El partido tuvo muchos ingredientes, fue parejo la mayor parte de la noche, estuvo más de 40 minutos parado por la humedad del parqué y tampoco le faltaron momentos calientes que, por ejemplo, le costaron al local la descalificación de Jeremías Diotto apenas iniciado el último cuarto.

El primer cuarto fue parejo y se lo llevó la visita 22-24. A partir del segundo, Rocamora pasó a dominar las acciones con buenas labores de Krapp y Diotto, quienes sumaron puntos valiosos o los ya muy buenos que había logrado Occhi en el primer tramo. Pergamino tuvo en Ledesma como su mejor arma con tres triples (45-37).

Pergamino volvió con todo del descanso largo, igualó 45-45 y obligó a Seba Amato a parar las acciones. Maretto fue determinante en el equipo de Pagura, Latorre cortó una sequía de cinco minutos sin que Rocamora anote y quedaron 60-58.

Arrancó el último cuarto y una antideportiva le costó a Diotto la descalificación porque ya tenía una técnica de un cruce previo con Repetti en el primer tiempo. El trámite se hizo palo y palo, el Rojo tuvo una máxima de cuatro puntos, pero la mano caliente de Capponi dejó el tablero en llamas.

Un último triple de Latorre le dio a Rocamora la ventaja que terminó siendo decisiva pero antes de eso hubo pasajes vibrantes en los que Pergamino tuvo sus chances de torcer la historia.