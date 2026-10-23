El base Guido Cabrera promete "intensidad, coraje y hambre de ganar" en La Unión de Colón

En la previa del tercer compromiso de La Unión de Colón en la temporada de la Liga Argentina de Básquetbol, Guido Cabrera analizó el comienzo de temporada. El equipo entrerriano perdió, como visitante, frente a Provincial de Rosario y festejó de local ante Pergamino, y este sábado recibirá a River nuevamente en el estadio Carlos Delasoie.

En primer lugar señaló lo realizado durante la pretemporada y la preparación del equipo: "Estamos positivos y convencidos de que va a ser una buena temporada, hemos entrenado mucho y muy bien, tanto en lo físico como en lo táctico y mental, y eso nos deja tranquilos. Lo positivo es el potencial que tiene este equipo, muchas variantes, mucho gol e intensidad, que en una temporada tan larga se hará notar. Hay mucho compañerismo, que creo será la base para que las cosas salgan bien".

Con respecto al debut en Rosario con derrota por 84 a 73, el base se lamentó por no haber podido traerse el primer juego y reconoció que hicieron un muy buen primer tiempo pero que luego se vieron desencontrados con el goleo y la efectividad que estaban teniendo. Y agregó: "Corregimos esa ansiedad, saber en qué momentos presionar, atrapar y cuándo teníamos que esperar para ponernos fuertes, buscando evitar esos primeros pases".

En la previa al encuentro con River que se dará este sábado desde las 21.30 en el Carlos José Delasoie, el oriundo de San José reconoció que saben que es un duelo difícil, ya que el rival viene de cosechar dos triunfos seguidos en condición de visitante, pero afirmó: "Nosotros tenemos lo nuestro, tenemos nuestra jerarquía, un equipo largo e intenso, el apoyo de nuestra gente y nuestra fortaleza. Va a ser un partido lindo de jugar, duro y de alto nivel. Ojalá sea una fiesta y podamos guardar este triunfo en casa, para salir a la ruta positivos y con confianza para los juegos que se vienen".

Por último Cabrera se refirió puntualmente a esta seguidilla de dos juegos de visitante y aseguró que la clave estará en la tranquilidad y la confianza del equipo demostrando también el interés por traerse estos dos partidos de visitante para jugar de local tranquilos. Retomó su énfasis en el potencial que tiene La Unión por explotar, donde también analizó que están entre un 60 y un 65% de lo que pueden dar y buscarán generar tranquilidad para mantener el plan de juego propuesto por el entrenador e ir puliendo errores día a día.

Al finalizar se habló del estilo de juego que se verá en cancha y concluyó: "Vamos a dar intensidad, coraje y hambre de ganar, a veces los errores se tapan con eso, con seguir corriendo, seguir metido en el juego e ir bola tras bola".

Prensa La Unión de Colón