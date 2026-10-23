El entrerriano Martín Ojeda le abrió las puertas a Boca: “Toda mi familia es hincha”

El entrerriano Martín Ojeda, exmediapunta de Godoy Cruz de Mendoza, entre otros equipos, y que hoy brilla en Orlando City de la MLS de Estados Unidos, dejó la puerta abierta para vestir la camiseta de Boca en el futuro. Al respecto el gualeguaychuense reconoció que toda su familia es hincha del Xeneize.

Mientras atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Estados Unidos, el exjugador del Tomba, que se destaca como capitán y goleador, recordó en una entrevista con Sharap Fútbol que su nombre apareció en el radar del club de La Ribera durante mercados de pases anteriores. “Sabía que se me había nombrado y estaba entre algunos nombres, pero no llegó a ser nada concreto. Solo fueron consultas y no pasó nada”, explicó sobre aquellos acercamientos.

Cuando le preguntaron si aceptaría una propuesta, no dudó en manifestar su interés: “Obvio. Tengo a toda mi familia que es hincha de Boca y siempre están jodiéndome para que aproveche alguna oportunidad o le meta…”. Además, ante la posibilidad de recibir un llamado de Juan Román Riquelme, respondió entre risas: “Lo saludamos, je”.

Su presente en la MLS también lo tiene como protagonista por un golazo que recorrió el mundo. En la victoria por 4-1 frente a DC United, recibió una asistencia de Antoine Griezmann y, de espaldas al arco, conectó un taco aéreo de escorpión para mandar la pelota a la red. La espectacular definición lo instaló entre los posibles candidatos al premio Puskás de la FIFA.

En diálogo con Olé, el entrerriano también explicó que la pirueta fue completamente improvisada: “No, salió de casualidad, nunca la habíamos entrenado, no fue una jugada preparada ni nada. Solamente el partido anterior había tenido una similar, pero desde el piso”.

A lo que agregó: “También me había dado la asistencia Antoine, no pude convertir, tiré un taco desde el piso y no me salió. Justo al siguiente partido pasó esto, creo que el disfrutar el fútbol, por jugar a la pelota como jugar en el barrio, te salen estas cosas. Así que estoy feliz por haber convertido de esa manera”.

A su vez, sobre la repercusión internacional, el zurdo de 27 años reconoció que lo entusiasma la posibilidad de competir por el reconocimiento al mejor gol del año: “Sí, obvio. Uno siempre lucha por ganar muchos títulos, más que nada lo colectivo, que lo individual lo ayuda a sus compañeros a crecer o al club a ganar títulos. Pero uno también sueña y es lindo que se nomine, que se diga que se va a nominar al Puskás, estar en una gala de esa magnitud debe ser hermoso. Así que esperaremos, veremos qué pasa de acá a diciembre”.