En Mendoza, Platense reaccionó y dejó sin nada a Gimnasia

Platense venció a Gimnasia de Mendoza, como visitante, por 2 a 1 en la continuidad de la 14ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. En el estadio Antonio Legrotaglie, el Lobo sufrió dos goles en 14 minutos y no pudo sostenerse en zona de clasificación a octavos de final; por su parte, el Calamar sueña con los Playoffs.

El Lobo mendocino marcó el ritmo del partido desde un comienzo porque lideró en el marcador a partir de los 10 minutos con un tanto de su goleador, Agustín Módica. El punta de 23 años alcanzó los 10 gritos en 13 juegos del torneo local y es el máximo artillero del campeonato, por delante de Junior Marabel (8, Sarmiento), Álex Arce (7, Independiente Rivadavia) y Ronaldo Martínez (7, Vélez).

Sin embargo, el cuadro local no pudo aprovechar el envión brindado por su figura y se desinfló en el último cuarto de hora del segundo tiempo. Juan Gauto le dio el empate al Calamar a los 79′ y la remontada se concretó gracias a dos cambios implementados por Martín Palermo. Franco Zapiola, quien había entrado con la desventaja a cuestas, lanzó un centro desde el costado derecho y Bruno Sepúlveda (ingresó a los 80′) estampó un cabezazo a la red para sellar el triunfo a los 93 minutos del compromiso, consigna Infobae.