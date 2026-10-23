F1: Franco Colapinto penalizará diez puestos en la grilla del GP de Estados Unidos

El argentino penalizará por el reemplazo de un componente de la unidad de potencia del Alpine.

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con una penalización de 10 posiciones en la grilla de partida del domingo. La FIA confirmó que el Alpine del piloto argentino recibió un nuevo control electrónico en la unidad de potencia, lo que implica una sanción para la carrera principal en el Circuito de las Américas, en Austin.

El anuncio se conoció durante la primera sesión de entrenamientos libres, en la que Colapinto finalizó en el 17° puesto, con un tiempo de 1m38s121. El argentino trabajó en la evaluación del nuevo componente y en la puesta a punto de su A526, que presentó algunas actualizaciones aerodinámicas y ajustes en el tren trasero.

Durante la tanda, el piloto utilizó neumáticos medios y blandos, y también realizó pruebas con mayor carga de combustible para evaluar el ritmo de carrera y la degradación de los neumáticos. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, concluyó 15°, con un registro de 1m37s801.

En lo más alto de la clasificación se ubicó Charles Leclerc, quien marcó 1m36s052 con Ferrari. El monegasco superó por apenas 84 milésimas a Max Verstappen, de Red Bull, mientras que Lando Norris, con McLaren, quedó tercero a 245 milésimas.

George Russell y Kimi Antonelli colocaron a los Mercedes en el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Lewis Hamilton fue sexto, seguido por Oscar Piastri y Gabriel Bortoleto. Arvid Lindblad y Liam Lawson completaron los diez primeros puestos.

Colapinto buscará mejorar su rendimiento en las próximas sesiones, aunque deberá afrontar la clasificación del sábado sabiendo que perderá diez posiciones en la grilla de la carrera del domingo.