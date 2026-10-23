Gimnasia La Plata superó a Sarmiento, afianzó su buen momento y trepó a la cima

Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó 2-0 a Sarmiento de Junín en el estadio Juan Carmelo Zerillo este viernes en el comienzo de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. De esta manera, el Lobo lo superó en la tabla de posiciones de la Zona B e igualó en puntos a los líderes Rosario Central y Argentinos Juniors (25).

El primer tiempo estuvo marcado por el insólito error defensivo del Verde para la apertura del marcador. A los 12 minutos de juego, Mauricio Martínez controló una pelota en el área de frente a su arco y le entregó un pase muy comprometido a su arquero Thyago Ayala con la marca de Ignacio Fernández y Marcelo Torres. Ayala intentó un despeje sin éxito porque la pelota rebotó en Nacho y se metió en la valla para sellar el 1-0 en el Bosque.

Los dirigidos por Ariel Pereyra tuvieron ocasiones para ampliar la diferencia con su público, entre ellas le anularon un tanto a instancias del VAR por una infracción de Ignacio Miramón. De igual forma, ese segundo tanto llegó de manera efectiva a los 74 minutos a través de Franco Torres, consigna Infobae.