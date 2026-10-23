“Impactará en la economía local y promoción de Gualeguaychú”, dijo Scioli sobre el Mundial de Canotaje

El intendente de Gualeguaychú Mauricio Davico y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, recorrieron este viernes el circuito deportivo en la Costanera y presenciaron la quinta jornada del Mundial de Canotaje modalidad maratón que se desarrolla desde el lunes.

En el marco de la visita, observaron el desempeño de los atletas en el río Gualeguaychú y fueron parte de una de las ceremonias de premiación del evento.

“Hemos demostrado que, en trabajo conjunto con el Gobierno nacional, el provincial y el de Gualeguaychú, podemos organizar un Mundial de Canotaje con una infraestructura de nivel internacional”, afirmó Davico.

“Es un acontecimiento importantísimo, porque va a impactar en la economía local y en la promoción de Gualeguaychú”, afirmó por su parte Scioli, quien describió a Gualeguaychú como “maravillosa, con un encanto muy especial y con muchísimas virtudes, como su gente, su hospitalidad y la combinación de playas, termas y naturaleza”.

A continuación, el funcionario nacional se refirió a la actividad turístico que impactará en otros sectores con este campeonato: “Cuando se mueve el turismo, se mueve la gastronomía, la hotelería, las artesanías, se mueve la Argentina”. Además sostuvo que “las cosas no se logran por milagro ni de casualidad”. Y añadió: “No tengo ninguna duda de que va a tener un impacto muy positivo para ciudad”.

A su turno, Davico destacó que “es increíble ver a representantes de más de 40 países disfrutando de la ciudad, que estuvo a la altura de las exigencias de los organizadores del torneo y del bienestar de los atletas”. Y sumó: “Le pueden preguntar al azar a cualquier atleta o a cualquier delegación cómo se han sentido y todos resaltan la hospitalidad de nuestra gente”.

En ese sentido, el jefe comunal destacó que “los argentinos somos hospitalarios y ni que hablar acá en Gualeguaychú” y subrayó que “hasta ahora es un éxito y ojalá que todo siga así”.

La comitiva que recorrió las instalaciones del Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026 se completó con la viceintendenta Julieta Carrazza; Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino; Jorge Satto, presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER); el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el director de Turismo, Adrián Romero; y los concejales Raymundo Legaria, María José Carro y Juan Pablo Castillo.

El circuito montado en la Costanera se extiende desde el Puente Méndez Casariego hasta la zona portuaria y la Costanera, y reúne a una nómina superior a los 700 palistas de las categorías máster y élite, provenientes de más de 40 países.

Se trata de la primera ocasión en que Argentina y Sudamérica organizan un Campeonato Mundial de Canotaje Maratón.