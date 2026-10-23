Lionel Messi agrandó su leyenda: recibió el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Lionel Andrés Messi recibió este viernes el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 y se convirtió en el primer deportista sudamericano en recibir el prestigioso galardón entregado por la familia real de España. La ceremonia se realizó en el Teatro Campoamor de Oviedo y el astro rosarino recibió la distinción directamente de manos de la Princesa Leonor de Bordón, quien estuvo acompañada por el Rey Felipe VI y la Reina Consorte Letizia.

"Por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, por su excepcional trayectoria deportiva, su deslumbrante talento y su continuada acción solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud a los niños más desfavorecidos. Y porque se ha ganado el respeto y la admiración de todos por su constancia, humildad y con respeto al juego colectivo, el jurado ha concedido el galardón a Leo Messi", fue la presentación que recibió la Pulga.

"Estoy muy feliz por recibir este premio. Mi papá estaba muy ilusionado con que pudiera recibir este reconocimiento e insistía mucho para que viniera a pasar estos días, así que seguro él estará disfrutándolo también", manifestó Messi sobre la distinción.





Messi revolucionó la ciudad de Oviedo desde su llegada y el premio fue la frutilla del postre que significó su viaje. Antes, participó en una charla para chicos en el Palacio de Deportes y recibió también una insignia correspondiente al premio, de manos de la familia real, consigna TyC Sports.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes se entrega desde 1987 a personas o instituciones que, además de llevar vidas ejemplares, han alcanzado metas de superación humana, al mismo tiempo en que cultivaron el amor, la pasión y la difusión del deporte. Su primer ganador fue Juan Antonio Samaranch, en reconocimiento a su trabajo al frente del Comité Olímpico Internacional (COI). Desde entonces, figuras como Miguel Induráin, Roger Federer y Rafael Nadal, entre otros, han sido galardonados.

La mitad de los ganadores han sido españoles. En el mundo del fútbol, se destacan los nombres de Iker Casillas y Xavi Hernández, pero el caso de Messi es único por tratarse del primer deportista sudamericano en recibir el homenaje. Curiosamente, uno de los presentes durante la entrega fue el entrenador del seleccionado español de fútbol, Luis De La Fuente, quien comandó al equipo que venció a la selección argentina de la Pulga en la final del Mundial 2026.