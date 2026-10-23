Wayne Rooney criticó duramente al entrerrino Lisandro Martínez.

Wayne Rooney, leyenda de Manchester United, criticó duramente al entrerriano Lisandro Martínez por sus cuestionamientos a la dirigencia y lo señaló, junto a Bruno Fernandes, por sus reacciones públicas en medio de la crisis del equipo. El exdelantero consideró que los jugadores deben hacerse cargo de la situación y dejar de trasladar las responsabilidades a otros sectores del club.

El defensor argentino había expresado su malestar la semana pasada, después de la derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid por la Liga de Campeones. Su reclamo apuntó a la falta de ambición de los directivos y a las decisiones tomadas en el mercado de pases, tras el tercer puesto conseguido en la Premier League durante la temporada anterior.

Las declaraciones del campeón del mundo generaron fuertes críticas, incluso por parte del propio Rooney. Luego de mantener conversaciones con las autoridades de la institución, el zaguero pidió disculpas por sus dichos, en un intento por cerrar la polémica.

Sin embargo, el conflicto volvió a quedar en evidencia tras la derrota por 4-1 ante el Como. En esa oportunidad, el capitán Bruno Fernandes cuestionó a Michael Carrick por su planteo táctico y explicó: “Es una decisión del cuerpo técnico no presionar individualmente y a veces dejar espacios atrás e intentar recuperar el balón esperando a que lleguen”.

Ante este escenario, Rooney apuntó contra las actitudes de ambos futbolistas y sostuvo que están evitando asumir su responsabilidad. En declaraciones al podcast United Stand, expresó: “Ese fue el comienzo. Lo hemos visto ahora con Bruno y lo verán con más jugadores porque no quieren asumir la responsabilidad".

A su vez, agregó: “Puedes opinar sobre si Bruno tenía razón o no en lo que dijo, pero tienes que asumir la responsabilidad en el terreno de juego. Tienes que asumir la responsabilidad como grupo de jugadores”.

Por último, el exgoleador instó al plantel a “mirarse al espejo” ante una racha de siete partidos sin ganar. Su postura fue clara: más allá de las diferencias con el cuerpo técnico o la dirigencia, los futbolistas deben responder dentro de la cancha para revertir el delicado presente del Manchester United.