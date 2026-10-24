Atlético Paraná y Neuquen abren la serie por el Regional Amateur

El Torneo Regional Federal Amateur tendrá este fin de semana un partido que se volvió una especie de clásico en el último tiempo. En el estadio Pedro Mutio, Atlético Paraná y el Atlético Neuquen Club pondrán en marcha su serie mano a mano correspondiente a la tercera ronda de la Región Litoral Sur de la competición organizada por el Consejo Federal de AFA.

El encuentro se disputará a partir de las 15 y contará con el contralor del rafaelino Leandro Aragno. Ambos elencos abrocharon su boleto a esta instancia con sus argumentos y revalidarán un pleito que se vio en la fase de grupos, en los dos empataron: en el primer duelo fue 1 a 1 y en la vuelta 0 a 0.

El conjunto Rojiblanco llega de superar una llave compleja en la que ratificó su chapa de histórico en los torneos de ascenso. Fue clave la victoria frente a Defensores de Pronunciamiento, en calidad de visitante, por 2 a 0, y el posterior empate en barrio San Martín para conseguir el pasaporte.

Por su parte, el Pingüi llegó a esta instancia también de la mejor manera. Los del sur paranaense ratificaron el gran nivel demostrado a lo largo de la fase de grupos —donde terminaron como punteros— y estiraron su buen momento en los playoffs al dejar en el camino a Recreativo San Jorge de Villa Elisa. Fue empate de visitante y victoria frente a su gente.

Es así que el Gato intentará hacer valer la localía en este primer chico para adelantarse en el marcador e ir con tranquilidad a la revancha, mientras que el ANC buscará plantarse en el Mutio y dejar la serie abierta de cara a la definición que tendrá lugar en el estadio Luis Renaud.