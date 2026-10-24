Atlético Tucumán le ganó a Tigre y el “Matador” se quedó sin DT por la salida de Dabove.

Atlético Tucumán logró este viernes un triunfo clave por 1-0 en si visita a Tigre, por la 14° fecha del Torneo Clausura 2026, en el que mantiene chances de meterse en playoffs en desmedro de un Matador virtualmente eliminado, repudiado por su gente y que se quedó sin entrenador: Diego Dabove presentó la renuncia tras la derrota.

El gol definitorio fue obra de Ramiro Ruiz Rodríguez en el segundo tiempo, para irse expulsado por doble amarilla apenas tres minutos después.

Después de un primer tiempo sin goles, Atlético Tucumán encontró la diferencia a los 27 minutos del complemento. Infante desbordó por la banda y envió un gran centro al área, donde apareció Ramiro Ruiz Rodríguez para conectar un cabezazo y poner el 1-0.

El gol llegó después de una clara oportunidad que el equipo tucumano había desperdiciado: Nicola sacó un remate desde media distancia que se estrelló en el travesaño y, en el rebote, Ruiz Rodríguez no logró acertarle al arco.

La insistencia del Decano terminó dando resultado con una jugada que tuvo a Infante como asistidor y a Ruiz Rodríguez como encargado de definir.

El autor del gol pasó rápidamente de la alegría a la frustración. Ruiz Rodríguez recibió su segunda tarjeta amarilla por una dura entrada sobre Pity Martínez y fue expulsado cuando Atlético Tucumán ya estaba en ventaja.

La expulsión obligó al conjunto tucumano a afrontar el tramo final con un jugador menos, mientras Tigre buscaba aprovechar la superioridad numérica para alcanzar el empate.

En los últimos minutos, Atlético realizó modificaciones para reorganizarse: ingresaron Manuel Brondo por Nicolás Laméndola y, posteriormente, Compagnucci y Fernández en reemplazo de Tesuri y Godoy.

La victoria representa un impulso importante para Atlético Tucumán, que se prepara para enfrentar a Platense en las semifinales de la Copa Argentina.

Después de buscar reencontrarse con el triunfo, el Decano consiguió una victoria como visitante y sumó confianza de cara a uno de los desafíos más importantes de su temporada.