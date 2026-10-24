Básquet: Tomás de Rocamora logró su tercer festejo en fila en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora derrotó por 70 a 65 a Unión Deportiva San José de Mendoza por la Liga Femenina de Básquet, logró así su tercer triunfo en fila para seguir en lo más alto de las posiciones. La interna Martina Schunk fue la gran figura del juego.

Las Rojas hicieron un muy buen primer tiempo, controlaron al equipo de Guaymallén, pero su rendimiento tuvo altibajos en el segundo y lo que pareció que iba a ser una noche tranquila terminó complicándose más de la cuenta.

El partido en el Paccagnella

Con la fuerza aérea que conforman Martina Schunk y Nerea Schmidt el equipo de Sabrina Scévola dominó el primer tiempo. Ganó el cuarto inicial 22-11 y en el segundo sacó una ventaja de 18 puntos (33-15). Pero San José reaccionó antes del descanso largo y dejó las cosas más parejas para cuando retornaran las acciones (39-30).

Durante el primer tiempo y en el prólogo del tercer cuarto el equipo mendocino apostó a los triples y le salió bien. Desde la mano caliente de Lourdes Cabral le puso pimienta al trámite hasta que igualó el tablero con Quiroga y pasó a ganarlo con D'Agostino (45-47). Después del tiempo muerto, el local se recompuso y sobre el cierre llegó un bombazo salvador de Antu González para recuperar la ventaja (52-50).

Con los aportes de Manu González, Losada y Cherot Magri, el dueño de casa arrancó mejor el último cuarto y si bien alcanzó una ventaja de ocho puntos después el partido volvió a la paridad y así fue hasta el cierre. Schunk y Santini aparecieron en los momentos justos, la visita gastó sus últimos recursos pero no le alcanzó.

Shunk lideró las estadísticas con un doble doble de 18 puntos y 11 rebotes, la siguió Santina Cherot Magri con 13 unidades, cinco tableros y tres asistencias. Flor Losada y Schmidt terminaron con 10 puntos cada una.

En la visita, Cabral se destacó con sus 20 puntos (cinco triples) para ser la goleadora de la noche, pero lamentablemente salió a 15 segundos del cierre por una lesión en la rodilla izquierda. Quiroga y Sánchez completaron el podio del doble dígito con 11 y 10 unidades respectivamente.