El clásico del Sur, en tablas: Banfield y Lanús empataron en el Florencio Sola

Banfield y Lanús empataron 1-1 en el Clásico del Sur por la fecha 14 del Torneo Clausura en el estadio Florencio Sola. El Taladro arrancó arriba en el marcador por el gol de Adrián Balboa y en el segundo tiempo lo igualó Carlos Izquierdoz de cabeza.

Fue el equipo de Pedro Troglio tuvo la iniciativa en el comienzo del partido y logró capitalizar su superioridad en los primeros minutos. A los 20 minutos, Adrián Balboa desvío un centro con la punta de su botín derecho y metió la pelota al lado del palo derecho de Nahuel Losada.

Ya en la segunda mitad, el Granate salió envalentonado y tuvo las más claras, pese a un palo de su rival minutos antes del tanto del empate. A los 17 minutos, Izquierdoz conectó un cabezazo tras un córner y metió el 1-1.

A cinco del final, el dueño de casa se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Lautaro Gómez por doble amarilla pero, a instancias del VAR, Facundo Tello se la anuló.