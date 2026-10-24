El paranaense “Matute” Roskopf, un auténtico trotamundos del fútbol

El delantero nacido en la capital entrerriana era un habitual defensor de la Celeste y Blanca a nivel Sub 15 y Sub 17. Luego de pasar por 11 clubes de tres confederaciones, sueña con ganar su primer título en Oriente Petrolero.

En 2013, la selección argentina jugó el Sudamericano Sub 15 de Bolivia con Matías Roskopf como figura, un nueve de área que destacaba por su potencia y que inició el torneo jugando para Colón, pero lo terminó siendo futbolista de Boca, un traspaso del que se enteró por Twitter.

“En ese momento Colón tenía una deuda muy grande e hicieron un negocio con mi pase, el de Cristian Pavón y el de Julián Chicco, que también estaba conmigo en Bolivia. Fue rarísimo, salía por todos lados y hablé con mis viejos, que me dijeron que era verdad pero que no querían decirme para no desconcentrarme”, explicó en diálogo con Bolavip.

Si bien el zurdo seguía siendo una de las figuras de una camada que compartió con Cristian Romero, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina e incluso afirmó haber sido seguido por Manchester United, no terminó de asentarse en el Xeneize y tras disputar un puñado de partidos en Reserva, fue informado que no sería tenido en cuenta y salió a préstamo.

Desde el cuadro de la Ribera pasó a cedido a Torque, antes de que el City Football Group lo compre y lo transforme en Montevideo City. Con el cuadro uruguayo Roskopf fue subcampeón del Torneo Intermedio y una vez volvió al elenco Azul y Oro, dio el salto a Europa para jugar en Rumania.

En el Viejo Continente, el nacido en Paraná pasó por Hermannstadt, Rapid Bucarest, Universitatea Cluj y Apollon Limassol de Chipre, hasta que la pandemia lo hizo regresar a América buscando alcanzar las expectativas que prometía en su juventud, señala TyC Sports.

A su regreso, pasó por Central Español, Colón de Uruguay, Atlante, Maricá de Brasil, Malacateco de Guatemala y en agosto de este año, llegó a Oriente Petrolero, al que definió como “el Boca Juniors de Bolivia”, donde busca poder afianzarse con 28 años y persigue el sueño de ser campeón por primera vez en su carrera.

Desde su llegada al elenco boliviano jugó siete partidos y marcó un gol en el clásico cruceño ante Blooming.