Fórmula 1: Colapinto largará 21º en el GP de Estados Unidos

El argentino Franco Colapinto largará 21º en la carrera del Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará este domingo en el Circuito de las Américas. El argentino no pudo superar la Q2 y finalizó 15º, aunque tendrá que cumplir una penalización por los cambios realizados en la unidad de potencia y comenzará desde la última fila, por delante de Bortoleto (Audi) que también deberá compensar lugares en la grilla.

Por su parte, Kimi Antonelli (Mercedes) fue el más rápido de la sesión y largará desde el primer lugar, por delante de Max Verstappen y Hadjar (Red Bull), que completaron el podio.

La penalización condicionó el fin de semana del argentino Colapinto desde antes de salir a pista debido a que Alpine utilizó una cuarta unidad de control de electrónica, cuando el reglamento permite un máximo de tres durante la temporada. La infracción le costó 10 posiciones de largada a Colapinto, que llegó a la clasificación después de priorizar en los entrenamientos las tandas largas y el análisis del desgaste de los neumáticos. Gabriel Bortoleto, por su parte, largará último debido a las numerosas penalizaciones que recibió por los cambios realizados en su Audi.

En la Q1, el pilarense logró posicionarse por encima de Gasly, su compañero en Alpine, con un registro competitivo para avanzar a la siguiente tanda, mientras que el francés tuvo que esperar hasta su último intento después de que le borraran una vuelta por exceder los límites de pista. En la Q2, sin embargo, el A526 no tuvo el ritmo suficiente para pelear por un lugar entre los diez primeros.

Antonelli, en cambio, fue el gran protagonista de etapa final de la clasificación. El joven piloto de Mercedes marcó 1:34.035 en la Q3 y se aseguró el primer lugar de la grilla, con Verstappen a 179 milésimas y Hadjar a 215. Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron los cinco primeros puestos.