Pelota vasca: el nogoyaense Federico Fernández se consagró campeón mundial

El nogoyaense Federico Fernández se consagró campeón mundial de pelota vasca al imponerse en la final de paleta goma individual, en la especialidad de frontón de 30 metros, durante el Campeonato Mundial Absoluto de Pelota Vasca Buenos Aires 2026. El representante de la selección argentina venció en la final a su par de España.

La definición fue ajustada y terminó con Fernández en lo más alto del podio mundial. Su victoria significó una nueva conquista para el deporte argentino y tuvo una repercusión especial en Nogoyá, su ciudad de origen.

De este modo, el ramirense, con la camiseta argentina, consiguió imponerse en el encuentro decisivo y alcanzar el máximo reconocimiento de su especialidad.