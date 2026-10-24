Turismo Carretera: Lambiris se quedó con la pole en Rosario y Werner terminó lejos

El piloto Mauricio Lambiris (Ford Mustang) ganó la clasificación del “Gran Premio AFA”, correspondiente a la 13ª fecha del Turismo Carretera en Rosario. El natural de Uruguay marcó un tiempo de 1m35s092 y selló su primera pole position de la temporada, cortando una sequía de cuatro años sin imponerse en una tanda cronometrada.

El uruguayo superó a Matías Rossi (Toyota Camry), por 0s192, y a Otto Fritzler (Mercedes-Benz), que cerraron el top3 en la tanda cronometrada. Por su parte, el paranaense Mariano Werner no tuvo un buen sábado y finalizó en el lugar 17, a casi un minuto del poleman.

Lambiris se llevó su 4ª pole position en la “máxima”. La última vez que se había impuesto en una tanda cronometrada fue el 12 de febrero de 2022 en Viedma. Es decir, pasaron un total de 72 competencias para que vuelva a imponerse en una tanda cronometrada.

En este marco, el paranaense Mariano Werner (Ford Mustang) terminó 17° a 0s943 del poleman. Vale recordar que es el auto más pesado del parque ya que acumula 35 kilos de lastre por sus victorias en Termas de Río Hondo y San Luis.

Mientras que Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), último campeón de la categoría, llegó 15° a 0s883 de Lambiris. Por su parte, Facundo Chapur, que llegó esta cita en la punta de la Copa de Oro, clasificó en la 20° posición a 1s020 del poleman.