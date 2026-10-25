Básquet: Central Entrerriano repuntó en su casa y logró su primera alegría

Tras varias derrotas en fila, Central Entrerriano debutó en su casa con una buen victoria por la LAB.

En Gualeguaychú, Central Entrerriano superó por 90 a 68 a Pergamino Básquet, en su debut como local en la naciente temporada de la Liga Argentina de Básquet, en su Conferencia Sur.

Los dirigidos técnicamente por Martín Pascal se recuperaron este sábado de una dura gira, donde sufrieron tres derrotas en igual cantidad de presentaciones, al superar a Pergamino Básquet en el duelo que marcó su estreno en condición de local.

Central Entrerriano se escapó ampliamente desde el segundo cuarto. Pergamino, en tanto, que culminó su gira entrerriana con tres caídas, supo mantener al Rojinegro en la mira, pero no le fue suficiente. La constante presión del elenco local y el desgaste acumulado hicieron efecto en la precisión de los de Julián Pagura.

Johu Castillo y Jeremías Ledesma fueron los destacados de la noche. El ecuatoriano finalizó con 33 de valoración, 26 puntos, 11 rebotes, dos asistencias y dos tapones en la causa ganadora. Ledesma, por parte de la visita, terminó con 23 de valoración, 21 puntos y 10 rebotes.

El elenco del sur entrerriano continuará con su seguidilla de cinco partidos en condición de local, el lunes 2 de noviembre, cuando recibirá a La Unión de Colón por su quinta fecha.