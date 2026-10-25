Boca visitará a Independiente en busca de mantener la cima de la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol.

Independiente recibirá a Boca en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la 14ª fecha del Torneo Clausura. El Xeneize, que viene de meterse en la final de la Copa Sudamericana, buscará una victoria que lo deje puntero de la tabla anual a falta de dos jornadas para el cierre ante un Rojo de andar irregular. Al partido lo dirigirá Nazareno Arasa y comenzará a las 17.

Boca viene de tener su Maracanazo el pasado martes y, tras vencer 3 a 1 a Vasco da Gama, se metió a la final de la Copa Sudamericana, instancia donde enfrentará a Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre. En el Clausura, por su parte, también ganó en su última presentación: fue 2 a 1 ante Talleres en La Bombonera, resultado que lo dejó como líder de la tabla anual, aunque ahora superado por Rosario Central, aunque con un partido más.

Igualmente, la paridad ambas tablas obligan al Xeneize a no confiarse, ya que un traspié puede suponer perder varios lugares. En la anual, la que le otorgará un título al líder dentro de tres fechas y puestos para las competencias internacionales a los primeros nueve, los de la Ribera tiene un objetivo, aunque no el primordial

En cuanto a la formación para el clásico, Rodolfo Arruabarrena pondría lo mejor que tiene a disposición con algunos asteriscos. Lautaro Blanco, el que más minutos sumó en el semestre, le dejará su lugar a Malcom Braida para prevenir una lesión de cara a los próximos partidos que se vienen; mientras que Leandro Paredes, héroe en Río de Janeiro, empezaría en el banco para no forzar su físico tras el desgarro grado II en el isquiotibial derecho sufrido hace dos semanas. Leonel Flores o Alan Velasco es la otra duda que tiene el entrenador.

El dueño de casa

Independiente, por su parte, viene de empatar 1 a 1 el clásico de Avellaneda frente a Racing gracias a un gol de penal de Maximiliano Meza. Con 19 puntos, marcha octavo en la Zona A, dos por encima de San Lorenzo. En la anual está 12° con 43 y le urge una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. En el caso de no lograrlo, deberá quedar lo más arriba posible a la espera de que los que están por encima liberen cupos.

En cuanto a la formación, Jadson Viera podría realizar algunos retoques con respecto al equipo que igualó frente a la Academia en el Cilindro. Matías Abaldo se metería en lugar de Luciano Cabral, aunque tampoco se descarta una línea de cinco defensores si sale el argentino nacionalizado chileno.

El de este domingo será el partido número 230 entre ambos equipos, y el historial es más que parejo. Boca ganó 80, Independiente 76 y empataron en 73 ocasiones. Ante su gente, el Rojo buscará acortar aún más la brecha y quedar a tres de igualar al Xeneize.

El último antecedente entre ambos data del 11 de abril, por la fecha 14 del Torneo Apertura. Abaldo y Milton Giménez de penal convirtieron los tantos del empate 1 a 1 en La Bombonera.

FORMACIONES

INDEPENDIENTE

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Matías Abaldo, Ezequiel Ávila, Santiago Montiel. DT: Jadson Viera.

BOCA

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores o Alan Velasco, Sebastián Villa, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Árbitro: Nazareno Arasa. Cancha: Independiente. Hora: 17 (ESPN Premium).