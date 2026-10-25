El paranaense Solanas le dio el triunfo a Quimsa: “Fue una victoria importante”

El paranaense Matías Solanas marcó un triple clave y le dio el triunfo a Quimsa por la LNB.

El basquetbolista Matías Solanas habló tras de la cuarta victoria consecutiva para Quimsa de Santiago del Estero, que ahora sumó en Junín al vencer a Argentino por un cerrado 78 a 76 por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet.

Justamente, el paranaense Solanas fue decisivo para esta victoria al convertir el triple ganador para los santiagueños. tras el triunfo, el escolta se refirió al juego y a lo que se viene para Quimsa: “Estuvimos fuertes en defensa y esto será la clave para cerrar mejor los partidos”.

A lo que agregó: “Fue una victoria importante, porque por momentos no nos salieron las cosas adelante donde fallando muchos tiros, tuvimos bajo porcentaje, pero al mejorar atrás pudimos ganarlo”.

Además, sostuvo que “nos enfrentamos a un rival que se hace fuerte de local, que venía con mucha confianza. Pero estuvimos fuertes en defensa y esto será la clave para cerrar mejor los partidos”.

Por otra parte, sobre el duelo ante Racing de Chivilcoy, el paranaense también remarcó la parte defensiva: “Iremos a ganar, sabemos que si hacemos las cosas bien en defensa luego en ataque en algún momento se abrirá el aro”.

Sobre su momento, Matías Solanas aseguró, “hago lo mismo de siempre, aportando en cada rubro con la confianza del cuerpo técnico y mis compañeros”.