Fórmula 1: Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos y ganó Antonelli

Franco Colapinto abandonó en la vuelta 37 del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y volvió a quedarse sin poder completar una carrera con Alpine. El retiro en el Circuito de las Américas se sumó a otros dos abandonos recientes, en los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur, lo que marca tres retiros en las últimas cuatro carreras, con un decimotercer lugar en Bahréin.

Por su parte, Kimi Antonelli (Mercedes) ganó de punta a punta la competencia de este domingo, no levantó el título en la fecha 18 por detalles y tiene la mesa servida para convertirse, la próxima semana en México, en el campeón más joven de la historia en la máxima categoría del automovilismo.

“Me toqué con Lindblad (Racing Bulls) y se rompió mucho el auto, toda la parte derecha. Fue un fin de semana muy duro con la penalización. Un poco triste por la carrera”, señaló Franco una vez culminada la carrera.

Y añadió: “Elegí salir con neumáticos duros para hacer algo diferente al resto, pero no funcionó. Me quedé muy trabado atrás de los Williams y con el aire sucio fue muy complicado. Hay que trabajar para México. Tres abandonos en cuatro carreras. Hay que cortar esta racha. Está siendo duro”.

El toque fue en el giro 27, y el argentino padeció el desprendimiento de un pontón que lo hizo perder puestos vuelta a vuelta: pasó del 15° lugar, a donde había llegado por las paradas en boxes del resto, y finalmente se despidió en la 19° colocación.

Por su parte, Antonelli largó desde la pole y en el primer giro tomó dos segundos de ventaja sobre el Red Bull de Max Verstappen, quien no tuvo un buen comienzo. Lo mejor de la carrera estuvo en la lucha por el segundo lugar, sobre todo a falta de 10 vueltas para el cierre.

Las Ferrari comenzaron a volar sobre la pista e hicieron sufrir a los Red Bull y a los McLaren, que veían pasar flechas rojas sin poder hacer absolutamente nada. El primero en sufrirlo fue Verstappen, quien se había acomodado en el segundo puesto y finalmente perdió ese lugar ante Charles Leclerc, quien incluso se animó a preguntar por radio si tenía chances de alcanzar a Antonelli cuando le llevaba más de 18 segundos.

Después, un safety card virtual a falta de seis vueltas, que se prolongó más de lo esperado, evitó cualquier tipo de remontada épica, aunque difícilmente hubiese ocurrido. Por su parte, Lewis Hamilton finalizó cuarto tras dejar atrás a un frustrado Lando Norris.