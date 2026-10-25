Primera Nacional: Patronato buscará sellar la permanencia frente a Agropecuario

Desde las 16, Patronato afrontará su última función como local en la temporada 2026 de la Primera Nacional. Enfrente estará Agropecuario de Carlos Casares, en un duelo clave correspondiente a la 35ª fecha de la Zona B y que contará con el arbitraje de Álvaro Carranza.

A dos fechas del final, la calculadora es una habitual en el vestuario Santo. Con 37 puntos y ubicado en el 15° escalón, el entrerriano respira fuera de la zona roja —por ahora con un margen finísimo sobre Chacarita y Nueva Chicago (36)—, pero sabe que necesita imperiosamente el triunfo para no sufrir sorpresas.

La ecuación es sencilla para el elenco de Paraná: sumar de a tres le dará la chance de asegurar la permanencia matemática este domingo, siempre y cuando se combine con una derrota de Chacarita (visitará a Temperley, a la misma hora) o un traspié de Nueva Chicago (recibirá el lunes a San Martín de San Juan).

Con la premisa de recuperar el camino de la victoria, y tras la caída por la mínima ante Tristán Suárez en Ezeiza, Marcelo Fuentes quedó obligado a meter mano. La baja obligada de Juan Salas (suspendido por tres fechas tras su expulsión) abre una incógnita que el DT resolverá entre Federico Bravo o Gonzalo Salega.

El rival, también con urgencias

Del otro lado estará el Sojero, un equipo que tampoco tiene la salvación asegurada y que llegará a Paraná con un viejo conocido en el banco: Gabriel Gómez, exentrenador del Patrón.

Agropecuario pisa suelo entrerriano con la urgencia de sumar al menos un punto para olvidarse de los promedios sin depender de terceros (o esperar una mano si Chacarita tropieza).

El conjunto de Carlos Casares viene golpeado tras caer categóricamente por 3 a 0 ante Colegiales en su casa, pero demostró que de visitante sabe dar el golpe, como lo hizo fechas atrás al vencer por 1 a 0 a Quilmes en el Centenario.