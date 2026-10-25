Primera Nacional: Patronato perdió en el Grella y quedó mal parado

Patronato perdió 2 a 0 frente a Agropecuario de Carlos Caseres, en el marco de la fecha 35 de la Zona B de la Primera Nacional. Los goles del Sojero fueron anotados por Juan Cruz Vega y Barian Aranda, uno en cada tiempo. El equipo de Marcelo Fuentes mostró su peor versión en lo que va del ciclo y quedó por demás complicado con el descenso, encima Chacarita le ganó 1 a 0 a Temperley y lo superó en la tabla de posiciones.

Este lunes, en tanto, Nueva Chicago también lo puede superar si es que le gana a San Martín de San Juan.