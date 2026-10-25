Rosario Central ganó y se afianzó como puntero de su grupo y de la Tabla Anual

Rosario Central le ganó a Huracán y se afianzó como puntero del Grupo B y de la Tabla Anual.

Rosario Central le ganó 2-0 a Huracán en la 14ª fecha del Torneo Clausura y se afianzó como líder de la Zona B, así como, momentáneamente de la Tabla Anual, donde espera una caída de Boca para quedar en solitario. El Canalla se hizo fuerte en un Gigante de Arroyito y consiguió una nueva victoria con los goles de Emanuel Coronel a los 20 minutos del primer tiempo y de su capitán y emblema, Ángel Di María a los 39 del complemento.

El primer tiempo en el “Gigante”

Luego de un recibimiento de lujo por parte de su hinchada, el local comenzó mucho mejor; a los 12’ Jaminton Campaz tuvo la primera clara con un remate con la parte posterior del pie izquierdo que contuvo el arquero ecuatoriano, Tomás Galíndez.

Ocho minutos después, Rosario Central logró romper el cero. Tras un preciso centro de Jaminton Campaz desde la izquierda, Emanuel Coronel apareció por sorpresa en el área y, lanzándose de palomita, conectó un cabezazo que dejó sin opciones al arquero para establecer el 1-0.

La primera ocasión clara de Huracán llegó a través de su principal referencia ofensiva, Jordy Caicedo, quien ganó de cabeza dentro del área, aunque su remate se fue por encima del travesaño. Con el correr de los minutos, el equipo dirigido por Diego Martínez comenzó a equilibrar el desarrollo y llegó a convertir el empate, pero la acción fue invalidada por una posición adelantada milimétrica que frustró la igualdad.

El segundo tiempo en Rosario

En el complemento, el conjunto rosarino volvió a exhibir las credenciales que lo posicionan como uno de los grandes protagonistas del campeonato. Campaz continuó siendo un factor determinante en ataque, generando peligro constante, mientras que Ángel Di María aportó precisión y desequilibrio con varios centros que estuvieron cerca de encontrar destinatario dentro del área.

Cuando el encuentro se acercaba a su desenlace, el local terminó de liquidarlo. A los 40 minutos del segundo tiempo, Di María capitalizó una asistencia de Ibarra desde la derecha y definió de primera para marcar el 2-0 definitivo.

Previamente, el arquero del Globo había sostenido a su equipo con varias intervenciones destacadas que evitaron una diferencia mayor.

Con este resultado, Rosario Central se consolidó como líder exclusivo de la Zona B del Torneo Clausura y también de la Tabla Anual, alcanzando los 56 puntos y quedando a la expectativa de lo que suceda con Boca Juniors en su compromiso frente a Independiente.