Rugby: Estudiantes, con rival para las semifinales del Regional del Litoral

Estudiantes terminó tercero en la fase clasificatoria del TRL y enfrentará a Jockey de Rosario en las semifinales.

Quedaron definidos los enfrentamientos para las semifinales del Top 10 del Torneo Regional del Litoral, en su temporada 2026, tras disputarse la 18°, y última, fecha de la fase Clasificatoria de una de las competiciones más importantes del rugby argentino.

En este marco, este sábado Estudiantes cayó de visitante frente a CRAI, fue por un ajustado 26 a 23 y, de este modo, finalizó en el tercer puesto en las ubicaciones, por lo que Jockey de Rosario será su oponente en las semifinales.

Esta instancia se jugará el próximo 7 de noviembre en el Hipódromo de Parque Independencia de la ckiudad de Rosario.

Las posiciones finales quedaron conformadas de la siguiente manera: Duendes RC* 65; Jockey (R)* 62; Estudiantes* 61; Santa Fe RC* 58; GER y CRAI 51; Rowing 49; Universitario (R) 39; Old Resian 33; Jockey de Venado Tuerto 18.

En tanto que, las semifinales tendrán estos duelos: Duendes RC–Santa Fe RC y Jockey CR–Estudiantes.