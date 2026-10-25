Turismo Carretera: Werner hizo podio en Rosario en una carrera que ganó Lambiris

Mauricio Lambiris (Ford Mustang) ganó la Final del “Gran Premio AFA”, correspondiente a la 13ª fecha del campeonato de Turismo Carretera en Rosario. El piloto que tripula el Ford Mustang que atiende la Scudería JT se llevó su 4° triunfo en la categoría y volvió a la victoria después de más de un año. El podio lo completaron Matías Rossi (Toyota Camry) y Mariano Werner (Ford Mustang).

En tanto que, considerando los “3 de último minuto”, Julián Santero (BMW) se despide del trazado santafesino como líder absoluto de la Copa de Oro a falta de dos carreras para concluir el campeonato.

El oriundo de Montevideo, que hace dos fechas atrás dejó el Gurí Martínez Competición para sumarse a la Scudería JT, obtuvo su cuarta victoria en la divisional. El uruguayo no ganaba desde la quinta fecha de 2025 en Termas de Río Hondo, cuando se impuso en la última vuelta a bordo del Mustang que en ese momento era atendido por el Maquin Parts Racing.

Lambiris se había adjudicado la pole position el sábado con una ventaja de 0s192 sobre su inmediato perseguidor, Matías Rossi (Toyota Camry). El uruguayo largó la primera serie en la posición de privilegio, la ganó de punta a punta, y se adjudicó la posición de privilegio para largar la Final. En la carrera no tuvo complicaciones y mantuvo la distancia suficiente con Rossi para que no sea una amenaza. Desde entonces no tuvo problemas para cruzar la bandera a cuadros.

Rossi, por su parte, tuvo una gran performance al liderar un entrenamiento, lograr el segundo lugar en la tanda cronometrada, ganar su serie y mantener la escolta de Lambiris. Werner, en tanto, volvió al podio luego de su abandono en San Nicolás. El entrerriano se ubicó tercero en el campeonato considerando a los “3 de último minuto”.

Julián Santero (BMW) llegó cuarto en la Final y aprovechó los malos resultados de sus rivales directos para trepar a lo más alto de la Copa de Oro. Quien había llegado a esta fecha como líder del certamen, Facundo Chapur (Torino), largó 37° y arribó 17°.

En tanto que Otto Fritzler (Mercedes-Benz) abandonó por un problema mecánico. De esta forma, el mendocino es el líder absoluto del “minitorneo” a falta de dos carreras.