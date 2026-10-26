Básquet: Paraná festejó en el Campeonato Entrerriano de Cadetes

El seleccionado de la APB ganó sus cuatro partidos y retuvo el título en Colón.

El seleccionado de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) se consagró campeón en el Entrerriano de Cadetes en Colón. A lo largo del certamen, el equipo dirigido por Thomas Maidana logró cuatro triunfos, superó a Concepción del Uruguay por 64-57 en la final y defendió el título conseguido en la edición anterior.

El conjunto APB comenzó su participación el sábado con dos triunfos contundentes en la fase de grupos. En su primera presentación, Paraná derrotó a Santa Elena por 93-56, mientras que en el segundo encuentro superó a Concordia por 92-49. De esta manera, cerró la jornada inicial con puntaje ideal y aseguró su clasificación a las semifinales del certamen.

La actividad continuó el domingo, cuando el seleccionado paranaense enfrentó a Gualeguaychú en una de las semifinales. Allí volvió a imponerse, esta vez por 83-64, resultado que le permitió acceder al partido decisivo y quedar a un paso de defender el campeonato obtenido en la edición anterior.

En la final, Paraná se midió ante Concepción del Uruguay en un encuentro que terminó con victoria por 64-57. Un doble clave de Augusto Faría con 11.8 segundos en el reloj, encaminó la victoria. Santiago Sauer fue determinante con 22 puntos y 4 rebotes, secundado por Edgar Andreoli, autor de 12 tantos, 4 recobres y 4 asistencias.

Por su parte, el seleccionado de Concordia se quedó con el tercer puesto del tras vencer a Gualeguaychú por 73 a 50 en el encuentro por el último escalón del podio. Lautaro Bejarano (14 puntos) y Lautaro Challiol (13 tantos y 9 rebotes) lideraron la ofensiva del elenco ABC.

Cuatro títulos provinciales para Paraná en 2026

La consagración de los Cadetes representa el cuarto campeonato entrerriano de selecciones masculinas conseguido por Paraná durante la temporada 2026. Anteriormente, la Asociación Paranaense de Básquet había celebrado los títulos en las categorías U21, U13 y U17, todos obtenidos durante este mismo año.

Plantel campeón: Ciro Portela (Atlético María Grande), Edgar Andreoli (Talleres), Santiago Brandolin (Ciclista), Ignacio Cuello (Ciclista), Gerónimo Montero (Estudiantes), Augusto Faria (Estudiantes), Ramiro Aguirre (Talleres), Santiago Sauer (Estudiantes), Benjamín Galetto (Atlético María Grande), Victorio Greca (Echagüe), Matheo Primaries (Echagüe), Mateo Moscardi (Patronato), Thiago Pomini (Talleres). Cuerpo técnico. Director técnico: Thomas Maidana. Asistente técnico: Guido Tignani. Preparador físico: Augusto Piffiger.

Prensa FBER