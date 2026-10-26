Con goles entrerrianos, Unión se lo dio vuelta a Estudiantes y recuperó la sonrisa en el Torneo Clausura

Con gritos entrerrianos, Unión de Santa Fe derrotó por 3-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio 15 de Abril y volvió al triunfo luego de cinco presentaciones en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se disputó en el marco de la 14ª fecha de la Zona A y comenzó cuesta arriba para el Tatengue por el tanto de Eric Meza, pero el villaguayense Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y el concordiense Eric Ramírez revirtieron el marcador.

El encuentro, disputado bajo el arbitraje de Pablo Dóvalo, comenzó con un Estudiantes dominante que generó las principales ocasiones del primer tiempo. El equipo platense, que presentó una formación alternativa de cara a la final de la Copa Libertadores, encontró la apertura del marcador a los pocos minutos: un centro de Eric Meza desde la izquierda se desvió en Lucas Ayala y se le coló a Matías Mansilla en el primer palo.

Unión, conducido por Leonardo Madelón, no se replegó tras recibir el gol y fue en busca del empate. La visita llegó sobre el cierre de la primera etapa, cuando Mansilla dio rebote a un remate de Cristian Tarragona y, por izquierda, definió el entrerriano Marcelo Estigarribia para decretar la igualdad antes del descanso.

La jugada del empate generó un confuso episodio en el banco de Estudiantes. Alexander Medina, director técnico del equipo platense, fue expulsado con roja directa por protestar la decisión arbitral en la jugada previa al tanto. También su colaborador fue excluido del banco de suplentes.

Con el local envalentonado tras el primer gol y Estudiantes con un hombre menos en el banco, el segundo tiempo mantuvo el mismo guión. Tarragona aprovechó un centro pasado desde la derecha de Juan Pintado para definir en soledad y poner el 2-1 a favor de Unión. Minutos más tarde, Erik Ramírez amplió la ventaja y estableció el 3-1 definitivo que selló el triunfo del Tatengue.

La derrota representó un golpe anímico para Estudiantes, que llegaba al partido con la moral en alza tras su clasificación a la final de la Copa Libertadores. Con este resultado, Unión no abandona sus aspiraciones de meterse entre los ocho mejores de la Zona A y acceder a los playoffs del certamen, mientras que Estudiantes queda más lejos de esa misma meta a falta de varias fechas para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, señala Infobae.