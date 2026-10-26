Con un grito entrerriano, Vélez aplastó a Central Córdoba y sigue en la pelea

Con un grito del entrerriano Lucas Robertone, Vélez aplastó a Central Córdoba y sigue en la pelea.

Vélez goleó 5-0 a Central Córdoba este domingo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero por la fecha 14 del Torneo Clausura. Gracias al hat-trick de Ronaldo Martínez (metió un golazo de chilena) y los tantos de Matías Pellegrini y el concordiense Lucas Robertone, el Fortín aplastó al Ferroviario y se mantiene vivo en la pelea por la tabla anual.

Ambos equipos terminaron con 10 futbolistas, ya que, sobre el epílogo del encuentro, el árbitro Pablo Echavarría, a instancias del VAR en ambos casos, expulsó a Alejandro Maciel en el local y a Rodrigo Aliendro en la visita.

Con esta victoria, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, que recibirán a San Lorenzo el próximo sábado a las 19.15, se ubican segundos en la Zona A con 27 puntos. Además, escalaron al tercer lugar en la tabla anual con 55 unidades, a dos del líder, Boca.

Por su parte, los comandados por Sebastián Domínguez, que visitarán a Platense el próximo lunes a las 19, continúan anteúltimos en la Zona A con apenas 10 puntos.