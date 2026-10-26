De Rocamora al equipo ideal de la Liga Femenina de Básquet: Martina Schunk, la jugadora más valorada

La pivote Martina Schunk obtuvo 31 puntos de valoración en la segunda semana de LFB.

La pivote de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, Martina Schunk, fue la jugadora más valorada de la segunda semana de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. Este lunes, se supo que la interna del equipo de Sabrina Scévola encabezó el quinteto ideal de la competencia.

Schunk reunió 31 créditos de valoración y 18 puntos, para conformar el equipo junto a Julieta Tell (El Biguá), Lara Tribouley (Instituto), Laila Raviolo (Deportivo Berazategui) y Candela Gentinetta (Boca Juniors.





Las cinco jugadoras sobresalieron por sus rendimientos individuales en la temporada 2026/27 y estos son los números de las jugadoras destacadas de la segunda semana de competencia:

Julieta Tell (El Biguá): 22 puntos y 30 de valoración.

Lara Tribouley (Instituto): 19 puntos y 25 de valoración.

Laila Raviolo (Deportivo Berazategui): 22,0 puntos y 27,5 de valoración.

Candela Gentinetta (Boca Juniors): 12,0 puntos y 23,0 de valoración.

Martina Schunk (Rocamora): 18 puntos y 31 de valoración.