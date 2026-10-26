El análisis de Rubén Flotta: “El resultado de Boca con Independiente fue injusto”

Boca no jugó bien, pero ganó un partido clave frente a Independiente para seguir en la senda positiva.

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), el exfutbolista y entrenador desglosó lo sucedido en Avellaneda entre Independiente y Boca.

“Independiente jugó bastante bien y el resultado final fue injusto porque tuvo muchas opciones de gol”, sostuvo Flotta de entrada. Al analizar la disposición táctica de Boca, remarcó desequilibrios defensivos: “Con un 4-3-3 jugó muy abierto. Paredes estuvo muy bien en el medio, pero Ascacíbar y Delgado partían casi siempre en ataque, entonces en el retroceso el equipo quedaba muy descompensado”.

En ese contexto, la actuación defensiva y bajo los tres palos terminó inclinando la balanza para el conjunto visitante. Flotta destacó el papel de Álvaro Montero, a quien consideró una de las figuras determinantes del cotejo: “Fue clave. Tapó a lo último una pelota mano a mano a Morales que era el empate de Independiente sobre la hora”.

Y agregó: “Los arqueros tuvieron incidencia directa. Mele fue bastante responsable del gol del chico Herrera; el cabezazo de córner va al primer palo, él tiene que estar ahí, le erra al manotazo y la pelota va a la red. No me da sensación de seguridad”.

Asimismo, cuestionó la salida de Rey: “En Independiente tuvo actuaciones muy buenas; le echaron la culpa en el clásico contra Racing, pero no creo que haya tenido la culpa”.

Escuchá toda la columna acá: