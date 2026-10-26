“Es doloroso; nadie disfruta esto”, dijo Fuentes tras la derrota en el Grella

Fuentes analizó la dura derrota ante Agropecuario y apuntó todos los cañones al partido en Rafaela.

Patronato perdió otro partido clave en su lucha por la permanencia en la Primera Nacional del fútbol argentino. El 2 a 0 que le propinó Agropecuario, en el Grella, fue un mazazo que no será sencillo asimilar cuando solamente resta una fecha para que finalice la temporada.

Tras el cotejo, el DT Marcelo Fuentes hizo su análisis y contó sus sensaciones: “Triste, frustrado y tratando de asimilar esta derrota lo más rápido posible”.

Según el entrenador, el resultado fue injusto. Dijo que Patronato mereció más, aunque la falta de eficacia le quitó posibilidades. “Si hubiéramos tenido más capacidad de gol en un partido de estas características, y si hubiéramos podido desarrollar esa capacidad, la situación hubiese sido otra. La presión alta nos hizo jugar en el área de ellos y no pudimos abrirlo”.

En relación a los errores en el fondo, el coach expresó: “Cometimos errores no forzados. Después, tuvimos que ir a remontar ese 1-0 que nosotros no pudimos poner a favor nuestro. Básicamente, el mayor problema que tuvimos es que no abrimos el partido en el primer tiempo”.

Patronato quedó muy complicado en su lucha por la Permanencia. Y esa angustia habrá que soportarla hasta la última fecha: “Les dije que hasta que todo no esté terminado iba a ser lo que estamos viviendo”, sostuvo Fuentes.

“Es doloroso. Todos querríamos vivirlo de otra manera, pero no se logró. Yo también paso momentos feos con mi familia. Nadie disfruta esto”, sostuvo el técnico.

En el final, Fuentes remarcó que el equipo todavía tiene una oportunidad para intentar cambiar el destino en la competencia. “Pero seguimos dependiendo del último partido. En Rafaela no importa el cómo, habrá que sacar el mejor resultado”, aseguró.