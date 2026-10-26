Federal A: Gimnasia empató con Olimpo y deberá ganar en Bahía Blanca

Gimnasia y Esgrima empató sin goles frente a Olimpo de Bahía Blanca en el estadio Núñez de Concepción del Uruguay, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A. El Lobo estuvo cerca de quedarse con la victoria, aunque le faltó decisión para aprovechar sus mejores momentos ante un rival de mucha jerarquía, armado con el objetivo de ascender.

El partido en “La Histórica”

La primera etapa fue luchada y tuvo pocas situaciones claras. Olimpo manejó la pelota en tres cuartos de cancha a partir del trabajo de Stancato, Amarilla y Ramírez, pero le costó encontrar profundidad para abastecer a Susvielles. La ocasión más peligrosa llegó a los 44 minutos, cuando Ramírez sacó un remate que Rébora contuvo con un rebote, sin que el visitante pudiera capitalizarlo.

Gimnasia sintió la salida de Agustín Favre por una molestia física y perdió presencia en la mitad de la cancha. El local prácticamente no consiguió inquietar al arquero Geist durante esos primeros 45 minutos, en un trámite marcado por la disputa y la falta de espacios.

Sin embargo, el panorama cambió en el arranque del complemento. El Lobo salió decidido y generó sus mejores oportunidades. Primero lo tuvo Lebus, aunque no logró acomodarse para definir dentro del área. Después llegó la más clara de la tarde: un cabezazo de Olague que el arquero bahiense alcanzó a desviar sobre la línea.

Más tarde, Vila contó con un par de opciones aéreas que se fueron desviadas, mientras que Geist volvió a responder ante un tiro libre de Germanier, enviando la pelota al córner.

Fue el mejor momento de Gimnasia, que no pudo traducir ese dominio en el resultado. Con el correr de los minutos, Olimpo sintió el desgaste y Federico González le aportó otra alternativa ofensiva al conjunto dirigido por Carlos Mungo.

En el cierre, el palo salvó al Lobo ante una llegada del visitante que pudo haber significado un premio excesivo para lo que había mostrado durante el segundo tiempo, señala La Calle.

El empate dejó la serie abierta, aunque obliga a Gimnasia a buscar la victoria en Bahía Blanca. El conjunto uruguayense necesita ganar para avanzar, mientras que Olimpo sabe que con otra igualdad seguirá en carrera por la ventaja deportiva.