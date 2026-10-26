Harry Kane ganó el Balón de Oro

La edición 2026 del Balón de Oro, celebrada este lunes en el Palladium Theatre de Londres, consagró al delantero inglés Harry Kane como el mejor jugador del mundo. A pesar de la expectativa generada sobre una nueva condecoración para Lionel Messi, subcampeón con la selección argentina de fútbol en el último Mundial, el británico se llevó el máximo lauro.

El atacante del Bayern Múnich se alzó con el máximo galardón individual tras una campaña excepcional con 73 goles y 8 asistencias en 65 partidos, además de conquistar la Bundesliga y la Copa de Alemania con su club y llevar a Inglaterra al tercer puesto en la Copa del Mundo 2026. Kane también fue distinguido con el premio Müller al delantero del año.

Pocas horas antes de la premiación, se conoció que el astro argentino Messi no viajaría a la ceremonia que condecoró a los nombres más destacados del panorama futbolístico global. El delantero que recientemente se retiró del seleccionado argentino justificó su ausencia por los compromisos internacionales que tuvo en las últimas semanas.

En cuanto al resto de los laureados, la española Alexia Putellas obtuvo su tercer Balón de Oro en la categoría femenina, reafirmando su vigencia en la élite.

Por su parte, el Paris Saint-Germain fue consagrado como el mejor equipo masculino del mundo tras adjudicarse la Ligue 1, la Champions League y la Copa Intercontinental, mientras que el Barcelona se impuso como el mejor club femenino tras dominar la Champions League, LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

En el apartado individual y táctico, el arquero español Unai Simón se adjudicó el trofeo Lev Yashin al mejor guardameta, respaldado por su solidez en el título mundial de España. En tanto que Luis de la Fuente fue galardonado con el premio Johan Cruyff al mejor director técnico masculino tras la consagración mundialista de la Roja, y Pere Romeu recibió la distinción al mejor entrenador de la temporada en el fútbol femenino.

Los jóvenes talentos también tuvieron su espacio protagónico. El español Lamine Yamal se llevó por tercer año consecutivo el premio al talento joven masculino, en tanto que su compatriota Victoria López fue consagrada como la joven promesa femenina Sub-20 de la temporada. Finalmente, el delantero inglés Bukayo Saka recibió el premio Sócrates en reconocimiento a su compromiso solidario y labor social a través de su organización.