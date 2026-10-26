Nueva Chicago empató y Patronato depende de sí mismo para salvarse del descenso ante Atlético Rafaela

El Torito de Mataderos igualó 1-1 con San Martín de San Juan y alcanzó con 37 puntos al Negro.

Nueva Chicago empató 1-1 con San Martín de San Juan en el cierre de la 35ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, un resultado que le permite a Patronato depender de sí mismo para salvarse del descenso cuando visite el lunes próximo desde las 15 a Atlético de Rafaela.

Es que el resultado dejó al Torito de Mataderos y al conjunto entrerriano igualados en 37 puntos en el 17º puesto de la Zona B, mientras que Chacarita Juniors, próximo rival del Chicago, está un escalón por encima, con 39, por lo que no puede relajarse hasta el final del campeonato.

Los goles en Mataderos llegaron en la etapa complementaria: Nazareno Funez abrió la cuenta para los cuyanos con un zurdazo bajo en el segundo minuto del complemento, mientras que Simón Pérez, de cabeza, a los 19, sentenció el empate.

De esta manera, Patronato visitará a Atlético de Rafaela el lunes a las 15, mientras que Chacarita Juniors recibirá a Nueva Chicago en un clásico a todo o nada.

Panorama ante cada resultado posible:

Patronato gana o empata y Chacarita le gana a Chicago: desciende Chicago.

Patronato pierde y Chacarita le gana Chicago: final Patronato – Chicago.

Patronato gana y Chacarita y Chicago empatan: desciende Chicago.

Patronato empata y Chacarita y Chicago empatan: final Patronato – Chicago.

Patronato pierde y Chacarita y Chicago empatan: desciende Patronato.

Patronato gana y Chicago le gana a Chacarita: desciende Chacarita.

Patronato empata o pierde y Chicago le gana a Chacarita: desciende Chicago.