Pesar en el vóleibol entrerriano por el deceso de Gisela Scialacomo

El fallecimiento de la jugadora genera profundo dolor en Argentina e Italia, donde estaba radicada.

La partida física de Gisela Scialacomo a sus 46 años en Brindisi, Italia, genera un hondo pesar en la comunidad deportiva entrerriana. Reconocida por su calidez humana y combatividad, la exdeportista supo afrontar con fortaleza un complejo cuadro de salud que terminó con su vida este lunes 26 de octubre.

Formada competitivamente en la Asociación Paranaense de Vóley (APV), Scialacomo fue una figura de proyección en los planteles de Paraná Rowing Club y el Club Atlético Estudiantes, además de integrar seleccionados de la Federación Entrerriana (FEV).

Su nivel técnico impulsó su salto al exterior hace casi un cuarto de siglo, consolidando una trayectoria de jerarquía en el sureste italiano. En la región de Apulia defendió las camisetas de Amatori Brindisi, Volley Massafra, Volley Salerno, Pallavolo Taranto y Skylo San Pietro Vernotico, destacándose su aporte decisivo en el ascenso a la Serie B2 con el Pallavolo 80 Brindisi.

Posteriormente se dedicó a la dirección técnica, donde estuvo a cargo de las categorías femeninas y actuó como asistente del equipo principal del Brindisi Volley. A nivel personal, consolidó su hogar en Italia junto a su esposo Diego y su hija Viola.

Las expresiones de dolor se multiplicaron tanto desde la entidad italiana —que resaltó su carisma y calidad humana— como desde la APV y el ambiente del vóleibol local, que acompaña a sus allegados ante la pérdida irreparable de Yiyo, como era conocida por familiares, amigos y el ambiente deportivo.