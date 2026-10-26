Presentaron en Paraná el Torneo Internacional de Maxibásquet

En conferencia de prensa se presentó oficialmente la XXVI edición del Torneo Internacional de Clubes Femenino y Masculino de Maxibásquet que se desarrollará del 28 de octubre al 1° de noviembre en Paraná. La actividad es organizada por la Asociación Civil Maxibásquet Suricatas Club, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR).

La competencia convocará a más de 1300 jugadores, de entre 30 y 70 años, de distintos puntos de Argentina y de países limítrofes. Habrá actividad femenina y masculina en las categorías +30, +35, +40 y +45.

"Acá hay un gran trabajo, ya son 26 ediciones que demuestran consolidación. Hay respeto del básquet a nivel nacional y eso se refleja en la gran cantidad de gente que llega desde distintos puntos. Más allá de lo deportivo, donde evidentemente Paraná tiene las condiciones de infraestructura acordes al básquet, nuestra capital es una ciudad de eventos y nuestra intendenta, Rosario Romero, saluda y felicita a los organizadores por llevar adelante una nueva edición de este certamen internacional”, señaló el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani.





En tanto, el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, destacó la importancia del evento para la ciudad y el acompañamiento de las instituciones deportivas: "A fines de octubre es un clásico para Sudamérica venir a jugar al maxibásquet a Paraná. También tenemos que agradecer a los clubes de la ciudad que son los que ponen a disposición la infraestructura para los partidos. Paraná está preparada para este tipo de eventos e invitamos a todos los paranaenses a disfrutar de los partidos".

Por su parte, el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga, destacó: "Felicito a las organizadoras porque garantizan un producto de calidad. Son un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas de alto nivel. Es un orgullo para la ciudad y la provincia".

Por su parte, Viviana Busso, presidenta de Maxibásquet Suricatas Club, manifestó: "Ya son 26 ediciones y siempre les damos gracias a los participantes que nos vuelven a elegir porque tenemos un producto de muy buena calidad a nivel deportivo y social. La gente viene a jugar buen básquet, a pasarla bien y a disfrutar de la ciudad, ya que ama Paraná. Agradecemos, además, porque esto no sería posible sin el apoyo del Estado".