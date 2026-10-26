Primera Nacional: Patronato definirá su permanencia el lunes próximo

Ante Atlético de Rafaela, Patronato definirá su permanencia en la PN el lunes próximo, a las 15.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estableció que los encuentros decisivos por la Permanencia de la Zona B en la Primera Nacional se disputen en simultáneo. En principio, serían el próximo lunes, a partir de las 15 en Rafaela y San Martín.

Es que, en uno de los partidos, Patronato visitará a Atlético de Rafaela donde se jugará la estadía en la segunda divisional del fútbol argentino. En el otro, Chacarita y Nueva Chicago animarán un partido que también definirá cosas.

Es de recordar que a su última presentación de la temporada, el Rojinegro llegará con 37 puntos, superado por Chacarita que ahora tiene 39 unidades tras su victoria ante Temperley cuando se moría el partido.

Es así que la atención está puesta en el partido que este lunes, a las 15, tendrá como protagonista a Nueva Chicago frente a San Martín de San Juan, en condición de local. El Torito, el otro equipo comprometido con el descenso, hoy tiene 36 puntos.

Si empata este lunes alcanzará a Patronato, y si gana se sumará con Chacarita a los 39 puntos y dejará al equipo de Marcelo Fuentes en zona de descenso.