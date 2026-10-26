Torneo Clausura: Unión se jugará sus últimas chances ante Estudiantes

En el Estadio 15 de Abril, Unión recibirá a Estudiantes, desde las 19, por la 14ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El Tatengue buscará cortar una racha de cinco partidos sin ganar para mantener sus posibilidades de clasificación, mientras que el Pincha intentará trasladar al campeonato local el envión de su histórica clasificación a la final de la Copa Libertadores.

Unión atraviesa un momento complicado y llega después de haber empatado 1-1 frente a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza, resultado que le permitió cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas, aunque todavía no consigue recuperarse en el campeonato.

El Tatengue había perdido 2-0 ante Defensa y Justicia y 3-0 frente a Boca, por lo que apenas sumó un punto de los últimos nueve y se encuentra relegado en la Zona A. El conjunto dirigido por Leonardo Madelón ocupa el undécimo puesto con 14 unidades, a cinco de Independiente, el último equipo que se encuentra en zona de clasificación a los octavos de final.

La última victoria del conjunto santafesino fue el 3-2 frente a Instituto, el pasado 8 de septiembre, y desde entonces acumuló cuatro derrotas y un empate. Después de igualar ante Riestra, Madelón reconoció que su equipo necesita volver a ganar para mantener sus aspiraciones de clasificación, aunque valoró la actitud de sus dirigidos por haber conseguido cortar la seguidilla de caídas.

Por su parte, Estudiantes llega después de haber perdido 2-1 frente a San Lorenzo en La Plata, resultado que lo dejó fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. El Pincha había empatado 2-2 con Central Córdoba en Santiago del Estero y anteriormente derrotó 3-0 a Gimnasia de Mendoza, por lo que sumó cuatro de los últimos nueve puntos. El conjunto dirigido por Alexander Medina ocupa el décimo puesto de la Zona A con 14 unidades, igualado con Unión, y necesita volver al triunfo para acercarse a los ocho primeros.

Sin embargo, el equipo platense llega con un impulso anímico importante después de haber conseguido una clasificación histórica a la final de la Copa Libertadores. Estudiantes eliminó a Flamengo en el Maracaná por penales, después de igualar sin goles en los dos partidos de la serie, y volverá a disputar una final continental después de 17 años.

El Pincha buscará aprovechar ese envión para recuperar terreno en el Clausura, aunque Medina también deberá administrar las cargas de sus futbolistas después del exigente encuentro en Brasil y con la definición internacional en el horizonte.

FORMACIONES

UNIÓN

Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Mateo Peresutti, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

ESTUDIANTES

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Edwuin Cetré, Tiago Palacios, Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Fernando Espinoza. Cancha: Unión de Santa Fe. Hora: 19 (ESPN).