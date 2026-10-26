Werner y un podio que entusiasma: “Dimos un salto de calidad que nos permitió avanzar”

Mariano Werner metió un podio importante en Rosario para instalarse de lleno, otra vez, en la pelea por el título.

Mariano Werner, a bordo de su Ford Mustang, completó una gran remontada desde el 16° puesto para finalizar tercero en la 13ª fecha del Turismo Carretera que el fin de semana corrió en el Autódromo de Rosario. Tras lidiar con el peso del auto y el desgaste, quedó tercero en la tabla de la Copa de Oro y palpitó una definición apasionante.

“No estuvimos bien en el día sábado, pero hoy (por el domingo) pegamos un salto de calidad que nos permitió avanzar del puesto 16 al tercero”, expresó el piloto entrerriano.

Progresar en el trazado rosarino no fue una tarea sencilla. Sin embargo, Werner supo construir su avance mediante maniobras precisas como así también aprovechando algunas circunstancias de carrera. “Tres posiciones fueron por despistes y el resto lo superamos bien, con mérito también de mis rivales que me respetaron”, analizó.

Asimismo, Werner se refirió a la exigencia física y mecánica que implicó cargar con los 35 kilos de lastre reglamentario: “Por supuesto que los 35 kg se iban a sentir. Es un circuito de un minuto 40 la vuelta o un minuto 35, que se va completamente acelerando y frenando. Los 35 kilos de lastre están, es como si hoy tenés 1 kilo más y te pongo a correr 100 metros, y bueno, se siente eso en algún momento. Se siente y más en carrera, desgasta más el auto. Claro que se sintió”.

Con este valioso tercer puesto, Werner se mantiene firme en la pelea de la Copa de Oro. Ahora está segundo cuando restan dos carreras para terminar la temporada. Ahora va por más con la idea de llegar a la última fecha con grandes chances. “Tendremos que llegar a tiro para poder estar ahí un poquito más cerca, y eso se puede acotar en la próxima. Vamos a dejar todo por eso”, sostuvo.