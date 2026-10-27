Básquet: Tomás de Rocamora bajó a River en un intenso partido

Tomás de Rocamora le ganó a River en un intenso partido disputado en el Paccagnella.

Tomás de Rocamora derrotó por 81 a 75 a River Plate, en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. En un tremendo duelo que se disputó con un estadio Julio César Paccagnella de Concepción del Uruguay, colmado de hinchas de ambos equipos, el dueño de casa le arrebató el invicto al Millonario.

El partido en “La Histórica”

El Rojo jugó un altísimo primer tiempo en el que dominó a voluntad a su rival, tuvo un profundo bache en el tercer cuarto pero se recuperó en el último con varios puntos altos y se llevó su segundo triunfo de la temporada. Además, cortó la racha que traía River de tres victorias en fila como visitante.

Un plan de juego que salió a la perfección le permitió al equipo de Sebastián Amato cerrar el primer cuarto 24-12 arriba e irse al descanso largo con una ventaja de 21 puntos (52-31). 9/13 en triples y una sólida defensa fueron las claves de esos 20 minutos iniciales. Lucas Latorre y Juan Cruz Krapp se erigieron como los principales artífices hasta ahí.

River se mostró entre sorprendido e infectivo en la primera mitad sacó a relucir toda su jerarquía en el reinicio. Cambió el plan, venía con 0/11 en triples, pero modificó su suerte, liderado por Juan Pablo Venegas metió un parcial 15-0 que llenó de nervios al local y obligó al tiempo muerto de Seba Amato (52-41). No se pudo recuperar el Rojo de ese golpe, la visita le metió un parcial 27-8 y además abrió un signo de interrogante gigante para los 10 minutos finales (60-58).

Desde las manos de Conte Grand el Millonario pasó al frente en el inicio (60-62), el trámite siguió palo y palo hasta el 69-69 y ahí se calzó la pilcha de héroe Valentino Occhi con tres triples determinantes.

River quemó las últimas naves, pero Tomás de Rocamora volvió a mostrarse sólido en ambos costados y terminó celebrando un tremendo triunfo con una multitud de hinchas.

Juan Venegas fue el mejor de la noche con 22 puntos, seis rebotes y cutro asistencias. Conte Grand y Aprea sumaron 12 unidades cada uno, y Agustín Pantano llegó a 11. El más efectivo de Rocamora fue Juan Cruz Krapp quien aportó 15 puntos, nueve tableros y tres pases gol. Valentino Occhi también logró 15 puntos y Latorre 12.