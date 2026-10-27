“Hay gente que no sirve para el automovilismo”, disparó Mariano Werner

El paranaense Mariano Werner puso en duda su participación en el Turismo Carretera en 2027 desgastado por ciertas situaciones y circunstancias que se dieron especialmente en TC Pick Up y también en el TC. En diálogo con SoloTC, el entrerriano apuntó contra quienes considera que operan públicamente en favor propio y en perjuicio del automovilismo como deporte.

“Hoy mi cabeza pasa por pelear los dos campeonatos y no bajaré los brazos. Y obviamente sigo pensando lo mismo: hay gente acá adentro que no sirve para el automovilismo, desde pilotos hasta dueños de equipo”, disparó.

Y añadió: “No me interesa ni tengo necesidad de mantener una relación con ellos. Lo que pasa es que estamos todo el día hablando de reglamento y de cosas que no le sirven al público. Están todos pensando qué van a declarar para que les llegue a ustedes (los periodistas) y a la gente, y eso no está bien”.

Enseguida, el entrerriano manifestó: “El deporte consiste en correr, ser rápido y representar a la marca con la que competís y a tus sponsors. Desde dueños de equipo hasta pilotos están todo el día quejándose y diciendo cosas que no se tienen que decir. Cuando hubo gente sana esto creció, y a veces no sigue creciendo por culpa de ellos. El verdadero hincha no quiere escuchar que estén llorando todo el tiempo o molestos por esto o por aquello. El verdadero hincha quiere venir a disfrutar del Turismo Carretera, que haya sobrepasos, que gane el mejor y nada más”.

Las palabras de Werner adquieren mayor valor considerando que se trata de un referente absoluto de la categoría. Con 18 años compitiendo en el TC, Werner logró 30 victorias (octavo máximo ganador de la historia), 66 podios y 32 pole position en 277 carreras representando a Ford. Por si fuera poco, obtuvo tres títulos (2020, 2021 y 2023) y varios subcampeonatos.

Este dominio también se extiende en las TC Pick Up, donde logró un título (2023), 14 triunfos, 30 podios y 21 pole position en 69 presentaciones. Respecto a su continuidad en la especialidad, el entrerriano no descartó la posibilidad de su ausencia: “¿Cuándo es la primera carrera? Si estoy acá es porque corro, y si no estoy, me quedé en mi casa”

Los motivos del enojo

El entrerriano compitió en las TC Pick Up en Balcarce con gran contundencia de entrada: selló la pole position con una ventaja de 0s943 sobre su escolta, triunfó en su serie con una diferencia de 3s823, pero abandonó en la final y posteriormente fue excluido por exceder la medida de compresión del motor de su Foton Tunland G7.

A esta situación se le sumó una sanción de la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF): largar último en la próxima final que participe, además de pagar una multa de 20 millones de pesos.

Luego, en La Plata, sufrió cuestionamientos por su rendimiento. Marcó nuevamente la pole position con gran diferencia (0s588) y se llevó la victoria en su serie con una ventaja de 2s392 sobre su inmediato perseguidor. A pesar de la penalidad de largar último, el entrerriano se las arregló para escalar al segundo puesto.

Durante esa remontada, una polémica maniobra contra Tobías Martínez puso a Werner nuevamente en el ojo de la tormenta, aunque los comisarios deportivos la consideraron una circunstancia de carrera.

El piloto del RUS Med Team anunció su baja de la categoría por “una serie de situaciones que no podía controlar”. En tanto que el propietario del equipo, Mauro Medina, apuntó que la categoría de camionetas está “totalmente desacomodada”.