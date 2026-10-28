“Era más costoso el operativo policial que lo que podíamos recaudar”, dijo el presidente de Atlético Rafaela

El presidente de Atlético de Rafaela, Francisco Pancho Paravano, explicó que el elevado costo del operativo policial impidió que el partido entre La Crema y Patronato se jugara sin público visitante. El encuentro, por la 36ª y última fecha de la Zona B, decidirá si el equipo entrerriano se mantiene o no en la Primera Nacional.

“Lo estuvimos trabajando un tiempo. Habíamos comprometido una palabra con el presidente de Patronato, que nos había permitido jugar con nuestro público en la primera fase. Pero la cantidad de policías y demás hace imposible poder abrir la cancha”, explicó.

Paravano detalló que la institución ya afronta gastos importantes para garantizar la seguridad durante los encuentros como local, pero que las exigencias para recibir visitantes superaban ampliamente los costos habituales.

“Habitualmente tenemos 105 policías en los partidos locales, lo cual ya es un número muy elevado para el club, porque Atlético pierde plata todos los partidos para abrir la cancha”, sostuvo en diálogo con Radio Rafaela.

El dirigente reveló que las primeras estimaciones contemplaban un despliegue todavía mayor, por lo que solicitaron una revisión de las condiciones.

“A principios de semana me habían pasado un estimativo en el que se quintuplicaba el operativo. Luego de elevar una nota y pedir un poco más de acompañamiento, un esfuerzo y sentido común, quedó un operativo de aproximadamente 250 efectivos. Cuando multiplicás eso por el valor de la hora, no es viable abrir la cancha”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la recaudación prevista por la venta de entradas a los hinchas de Patronato no alcanzaba para cubrir el gasto adicional de seguridad.

El presidente de la institución también hizo referencia a las dificultades económicas que enfrentan los clubes del interior para sostener sus presupuestos, especialmente por los costos de traslado durante la competencia.

“Los clubes del interior corremos con una desventaja natural por donde estamos localizados. Nos enfrentamos a equipos de Buenos Aires que la mayoría de los partidos juegan a 10 cuadras de sus canchas. Nosotros muchas veces tenemos que hacer 1.200, 1.500 o 2.000 kilómetros”, manifestó.

Paravano explicó que el regreso progresivo del público visitante representa una posibilidad de generar ingresos adicionales, algo que Atlético no pudo aprovechar durante la temporada.

“De a poco van volviendo los visitantes y eso les genera a los clubes la posibilidad de una recaudación que Atlético no tuvo. Colón estaba en la otra zona y el único era Patronato, al que podíamos apelar para recaudar algo y aliviar nuestras cuentas”, señaló.

Finalmente, el dirigente lamentó que las condiciones económicas impidan concretar una iniciativa que consideraban beneficiosa para ambas instituciones.

“Era la única oportunidad de cumplir con la palabra, que Atlético siempre lo hace, y de tener una recaudación muy importante para el club. Lamentablemente, no podemos hacerlo. Cuando tenemos la posibilidad de recaudar algo y pasa esto, todo se hace más cuesta arriba”, concluyó.