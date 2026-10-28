La AFA dispuso un minuto de silencio en homenaje a la madre de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti falleció a los 74 años en Pujato, la tierra natal del DT de la selección argentina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso que se realice un minuto de silencio en todos los estadios del país por la muerte de Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni, fallecida este martes a los 74 años.

La medida fue tomada por la Mesa Directiva e informada en el boletín Nº 6966. Tendrá alcance para la primera división (los partidos que se disputen por la fecha 15 del Torneo Clausura) y las principales categorías del ascenso.

En el comunicado, la AFA expresa su "profundo pesar" por el fallecimiento de Eulalia y dispone un minuto de silencio "en su memoria y como muestra de respeto". La otra medida informada es que se izarán las banderas a media asta (principalmente las que se encuentran en el predio Lionel Messi).

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza! 🙏🏼 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 28, 2026

"En este momento de profundo dolor, la Asociación del Fútbol Argentino acompaña a Lionel Scaloni, a sus familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y elevando una oración por su eterno descanso", cierra el boletín.

Al enterarse de la noticia, el DT de la selección argentina voló desde España a Argentina para participar del velorio por la muerte de su madre. Este será de carácter íntimo, consigna NA.

Eulalia Marzetti atravesaba un grave cuadro de salud desde hacía unos años. En ciertas ocasiones, el propio Scaloni se había replanteado dejar su cargo como técnico para compartir más tiempo con ella.