Presentarán el próximo viernes la fecha del TN en Concordia

Este fin de semana se vivirá la undécima fecha del TN en Concordia.

En conferencia de prensa se realizará el lanzamiento de la undécima fecha del Turismo Nacional, a disputarse este fin de semana en el parque autódromo Ciudad de Concordia. Este viernes 30 de octubre habrá una exhibición de autos de competición y posteriormente una conferencia de prensa en la Municipalidad.

A las 18.30, se realizará una exhibición que transitará por las calles Carlos Pellegrini, Corrientes, Urquiza y 1º de Mayo, llegando nuevamente al ingreso del palacio municipal, donde se realizará a las 19 la conferencia de prensa que presentará oficialmente la competencia.

Del evento promocional participarán Facundo Ardusso, Lucas Tedeschi, Marcelo Guevara y los pilotos entrerrianos Exequiel Bastidas, líder del Campeonato 2026 RUS de TN Clase 2, y Joel Gassmann, integrante de la Scudería Philagro JT, conjuntamente con autoridades municipales, del Auto Moto Club Concordia, y de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo.