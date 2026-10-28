Primera Nacional: Patronato se jugará la permanencia sin sus hinchas en Rafaela

El Rojinegro no podrá jugar con público visitante el lunes en la Perla del Oeste.

Patronato no podrá contar con el acompañamiento de sus hinchas el próximo lunes, cuando visite a Atlético Rafaela en el estadio Nuevo Monumental, por la 36ª y última fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Las dirigencias de ambos clubes habían acordado a mediados de año permitir la presencia de público visitante. En ese marco, los hinchas de La Crema acompañaron al equipo en su visita al estadio Grella, el 14 de junio en el empate sin goles. La devolución de gentilezas contemplaba 400 localidades para la parcialidad rojinegra.

Sin embargo, la posibilidad quedó descartada tras una reunión realizada este miércoles entre directivos de Rafaela y autoridades provinciales y municipales. Si bien se evaluó habilitar hasta 2.000 simpatizantes de Patronato —1.500 generales y 500 plateas—, el operativo demandaría 235 efectivos policiales y un costo estimado de 24 millones de pesos, frente a los 9 millones del esquema habitual sin visitantes.

También se analizaron las complicaciones que podría generar la circulación de hinchas en las inmediaciones de la Escuela Normal –cercana al estadio Nuevo Monumental–, especialmente por los cortes de tránsito y el movimiento de estudiantes.

Así, el equipo de barrio Villa Sarmiento definirá su futuro sin su gente en las tribunas. Patronato necesita ganar para asegurar su permanencia en la categoría, sin depender de otros resultados. El encuentro comenzará a las 15 y será arbitrado por Luis Lobo Medina.

Por su parte, Atlético Rafaela ya no tiene posibilidades de acceder al reducido por el segundo ascenso y afrontará el partido para completar el calendario.

En simultáneo, Chacarita Juniors recibirá a Nueva Chicago con el arbitraje de Sebastián Zunino y definirán también la permanencia. El Funebrero suma 39 puntos y el Torito 37, la misma cantidad que Patrón.