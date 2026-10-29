Básquet asociativo: Recreativo y Talleres, los ganadores de la noche

Recreativo le ganó a Rowing, de visitante, y fue uno de los que sonrió este miércoles en la APB.

Con la disputa de dos cotejos, en la noche de este miércoles comenzó una nueva semana de actividad en el Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet. En este marco, Recreativo derrotó a Rowing por un amplio 77 a 53, mientras que Talleres le ganó en su casa por 76 a 60 a San Martín de Gazzano.

En uno de los encuentros que abrió la actividad, Recreativo fue preciso y contundente y no tuvo muchos problemas para vencer a Rowing en la costanera baja. Fue por 77 a 53 para volver al triunfo en el torneo local, señala Paraná Deportes.

El Bochas pisó fuerte desde el inicio y ya en el primer tiempo sacó ventaja en el tablero. El 46 a 23 en la primera mitad dejó libre el camino para que Recreativo viaje rumbo a una nueva victoria.

El 23 a 12 en el tercer cuarto fue lapidario y el encuentro tuvo un último segmento demás. Luciano Harik con 15 puntos, Ignacio Temon con 13 y Valentino Ssalamone con 12, los goleadores del ganador. Emiliano González y Lucca Sarno con 11 puntos cada uno, los mejores del local.

Por otra parte, Talleres volvió a sumar en el torneo local. Venció 76 a 60 a San Martín y cerró la jornada con sonrisa. La primera mitad fue cambiante en el dueño de las acciones. El CAT entró bien y metió un parcial de 21 a 9, pero San Martín corrigió y metió un segmento de 21 a 7 en el segundo. El Verde se fue al descanso largo arriba 30 a 38.

En el complemento Talleres sí jugó mejor, pasó al frente en el resultado, fue más que la visita y manejó el trámite. Sobre el final sacó diferencias y pido cerrar sin exigencias, más allá que la visita siempre se esforzó por cambiar el rumbo del partido.

Tobías Motura con 26 puntos fue la figura del encuentro, además de las 16 unidades y cinco asistencias de Matías Stival. En San Martín, Valentino Barbaglia terminó con 10 puntos.