El Turismo Nacional tendrá más de 60 autos en Concordia

El paranaense Exequiel Bastidas pelea por la corona en la Clase 2 del Turismo Nacional.

Este fin de semana el Turismo Nacional volverá a competir en el Autódromo de Concordia, donde disputará la penúltima fecha de la temporada y tendrá entre sus aspirantes al paranaense Exequiel Bastidas en la cima del torneo de la Clase 2. En tanto que Agustín Canapino llega como líder en Clase 3 y se puede coronar campeón de manera anticipada.

La última visita al trazado entrerriano vio como ganadores a Jorge Barrio (Clase 3) y Francisco Coltrinari (Clase 2). En la Clase 3 también interviene el crespense Joel Gassmann.

Los inscriptos

Para la cita en el trazado concordiense, 33 autos de Clase 3 estarán presentes, con los regresos de Nicolás Trosset y el Toyota Corolla del Monti Motorport y el Emiliano Spataro, con un Chevrolet Cruze de su propio equipo. Agustín Canapino llega como líder del campeonato con 43 puntos de ventaja sobre Julián Santero y puede consagrarse de manera anticipada si se dan una serie de resultados.

Por su parte, la divisional menor contará con 31 anotados y varias reapariciones: Renzo Blotta (Peugeot 208), Horacio Evolo (Toyota Etios), Juan Pablo Aquiles (Toyota Yaris), Máximo Donzino (Ford Fiesta), Gastón Martínez (Toyota Etios) y Franco Bodratto Mionetto (Peugeot 208).

Es de recordar que el campeonato tiene a Ezequiel Bastidas en lo más alto con 291 puntos, 11 más que Francisco Coltrinari y 14 que Tomás Vitar.

Además del TN, el autódromo de Concordia también tendrá la visita del Turismo Internacional que volverá a correr en este trazado tras 12 años de ausencia.