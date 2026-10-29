Estudiantes celebrará los 50 años del hockey con la inauguración de una segunda cancha sintética

El hockey del Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná celebrará sus 50 años con una jornada especial que tendrá como acontecimiento central la inauguración de la segunda cancha sintética en su sede El Plumín. La actividad reunirá a jugadoras, exentrenadores, dirigentes, familias y simpatizantes que fueron parte del crecimiento de la disciplina.

La programación comenzará a las 18.15 con el desfile de camadas, que recorrerá distintas etapas de la historia albinegra, desde sus primeros años hasta la actualidad. También participarán exentrenadores emblemáticos, entre ellos Roque Rognoni y Pilu Godina, quienes compartirán recuerdos y anécdotas.

A las 19 se realizará el acto oficial, con la presencia de autoridades municipales e institucionales. Está previsto que brinden palabras el presidente del CAE, Emilio Fouces; la intendenta de Paraná, Rosario Romero; y el titular de la Subcomisión de Hockey, César Luis Barreto.

Luego tendrá lugar el corte de cinta, a cargo de Hugo O’Higgins y Barreto, que dejará formalmente inaugurada la nueva cancha sintética.

La celebración continuará a las 20 con el partido inaugural y concluirá a las 21 con un tercer tiempo.

La nueva infraestructura representa un paso para el desarrollo de la actividad y es fruto del trabajo colectivo de dirigentes, subcomisiones, jugadoras, socios y familias. A medio siglo de sus comienzos, el hockey del CAE celebra su historia y proyecta su crecimiento con más espacios para las próximas generaciones.