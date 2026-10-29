Facundo Ardusso deslizó que quiere seguir en el equipo del “Gurí” Martínez

Facundo Ardusso deslizó que desea seguir en el equipo Martínez Competición en la próxima temporada del Turismo Carretera. El piloto nacido en Las Parejas, que conduce un Ford Mustang en la Máxima y un Toyota Clase 3 del Ale Bucci Racing en el Turismo Nacional, indicó: “Mi idea es poder continuar en donde estoy y seguir evolucionando”.

En diálogo con Buen día, Campeones, Ardusso adelantó que ya lo habló con sus sponsors y tiene su apoyo para la próxima temporada: “Empecé a hablar con los patrocinantes y me acompañan para mantenerme en TC y también en TN, con ambas estructuras y sin generar cambios. Hay cosas por mejorar, pero estoy cómodo”.

Con respecto a TC, Ardusso expresó que en la faz técnica se siente “cómodo con Brian Kissling”, con el cual trabajó en el equipo de Diego De Carlo en 2022 y volvieron a coincidir desde la fecha de San Nicolás. “El hecho que ya nos conozcamos acorta los caminos. Me escucha y a eso le doy mucho valor”, remarcó sobre el joven ingeniero de pista.

“Siempre trato de trabajar con ingenieros que me escuchen y no sean cerrados en su pensamiento a la hora pensar en un auto de carrera. Algunos tienen su ‘librito’ porque creen que es lo mejor, pero se olvidan que arriba del auto hay un piloto”, señaló el parejense sobre la relación de pilotos e ingenieros de pista.